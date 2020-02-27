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Патриарх Кирилл назвал основные проблемы, стоящие перед православием в мире

По мнению Патриарха Московского и всея Руси, среди них проблема понимания главенства в церкви и полномочий Вселенского патриарха, а также отсутствие канонического механизма предоставления автокефалии

АММАН, 27 февраля. /ТАСС/. Проблема понимания главенства в церкви и полномочий Вселенского патриарха, отсутствие канонического механизма предоставления автокефалии и попытки пересмотра канонических границ церквей являются главными проблемами православия, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом он заявил на совещании предстоятелей и делегаций поместных православных церквей, состоявшемся в столице Иордании Аммане 26 февраля. Тезисы из его выступления были опубликованы официальным сайтом Русской православной церкви (РПЦ) ночью с 26 на 27 февраля.

"Во-первых, это проблема понимания первенства в Церкви, попытки обосновать притязания на вселенское главенство при помощи специально для этой цели создаваемой богословской аргументации. Второе - это отсутствие общеправославно признанного, бесспорного для всех механизма предоставления автокефалии. Третье - это существующие попытки оспаривать канонические границы автокефальных церквей, пересматривать и отменять единожды принятые документы исторической важности, определяющие эти границы", - приводятся на сайте слова патриарха.

Он отметил, что претензии Константинопольского патриарха "на право принимать апелляции из любой церкви и угрозы использования этих апелляций как инструмента вмешательства во внутреннюю жизнь других поместных церквей", а также его попытки выступать как судья в ситуациях, где он является стороной конфликта, и создания ставропигий (подконтрольных лично патриарху структур) на землях поместных церквей без их согласия требуют осмысления и обсуждения.

На совещании в Аммане 26 февраля собрались главы четырех поместных православных церквей: патриарх Кирилл, Патриарх Иерусалимский Феофил III, Патриарх Сербский Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав (Гонт). В совещании принял участие и предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). Еще две церкви - Румынская и Польская - направили на встречу свои делегации.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
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