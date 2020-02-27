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Герасимов пригласил французских военных на парад 9 мая в Москве

Глава Генштаба ВС РФ отметил, что Россия чтит память союзников, сражавшихся с общим врагом

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия будет рада увидеть на параде Победы в этом году французских военных, сообщил в четверг начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуэнтром.

"Мы глубоко чтим память французских военнослужащих, сражавшихся вместе с Красной армией с общим врагом, и будем рады видеть французский контингент среди участников парада Победы на Красной площади 9 мая этого года", - сказал Герасимов.

Он отметил важность прямого и открытого диалога между двумя странами, "тем более <...> в период подготовки в России к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне".

Лекуэнтр в свою очередь сообщил, что передаст эту информацию президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Теги
РоссияФранцияДень ПобедыГерасимов, Валерий Васильевич75-летие Победы
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