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Путин отметил особую нравственную ценность премии "Возвращение в жизнь"

Президент добавил, что государство продолжит поддерживать паралимпийцев, отстаивать их законные права и интересы, а также создавать все условия для тренировок и выступлений

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей XIV торжественной церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Паралимпийский спорт объединяет своей благородной миссией мужественных, сильных духом людей. Мы искренне гордимся российскими спортсменами, которые добиваются впечатляющих результатов на престижных соревнованиях и своими победами дарят надежду другим. И потому премия "Возвращение в жизнь" имеет особую нравственную ценность. По сложившейся традиции она вручается не только талантливым паралимпийцам, но и их наставникам, общественным деятелям и организаторам, тем, кто помогает спортсменам добиваться успеха, вносит значимый вклад в популяризацию паралимпийского движения в нашей стране", - подчеркнул президент.

Путин также отметил, что государство продолжит поддерживать паралимпийцев, отстаивать их законные права и интересы, а также создавать все условия для тренировок и выступлений.

Паралимпийский комитет России проводит премию "Возвращение в жизнь" с 2005 года. Участниками мероприятия становятся спортсмены - паралимпийцы - чемпионы и призеры чемпионатов и Кубков мира и Европы, внесшие значительный вклад в развитие адаптивной физической культуры и спорта в РФ. Победителями становятся в 10 номинациях: "Сила в воле", "Я люблю тебя, жизнь", "Поворот судьбы", "Преодоление", "Точка опоры", "Личным примером", "Что наша жизнь? - Борьба", "Второе дыхание", "И жизнь, и слезы, и любовь…", "Возвращение в жизнь".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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