Amazon приобрел права на российское реалити-шоу "Инстаграмщицы"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Видеосервис Amazon Prime Video приобрел права на два сезона шоу "Инстаграмщицы" телеканала "Пятница!". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе канала.

"Это первое российское реалити на стриминговом сервисе - прецедентов продажи российских реалити-шоу Amazon раньше не было, - отметили в пресс-службе. - Шоу появится в разделе Reality TV уже в марте и будет доступно для жителей США, Великобритании, Канады, Австралии, Дании, Швеции, Финляндии, Южной Африки, стран Карибского бассейна и других регионов мира с англоязычными субтитрами".

Шоу "Инстаграмщицы" стартовало на "Пятнице!" в 2017 году. В нем популярные блогеры отправляются на несколько дней в российскую глубинку. Участницы ходят на работу и живут в непривычных условиях, испытывают себя на прочность и доказывают, что способны не только на красивое фото, говорится в описании передачи.