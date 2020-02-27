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В Москве пройдет первый аукцион в поддержку белых медведей

Мероприятие пройдет в историческом особняке Муравьевых-Апостолов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Первый благотворительный аукцион в поддержку полевых проектов по сохранению белых медведей в российской Арктике и созданию инфраструктуры для предотвращения конфликтов людей и хищников пройдет в Москве в четверг, в Международный день белого медведя. Об этом сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

"Вечер пройдет в историческом особняке Муравьевых-Апостолов по приглашению Кристофера Муравьева-Апостола, члена наблюдательного совета WWF России. Гостями вечера станут друзья и сторонники фонда, а также известные музыканты, спортсмены и общественные деятели. Все собранные средства будут направлены на сохранение популяции белых медведей в заполярном поселке Амдерма", - говорится в сообщении.

Среди представленных лотов: экспедиция с WWF в Забайкалье в июне, слепки следов редких видов животных, охраняемых WWF (белого медведя, амурского тигра, переднеазиатского леопарда), книга Артура Чилингарова "Под ногами остров ледяной" с автографом автора, книга Николая Дроздова "Полет бумеранга" с автографом автора, фотография участников легендарной экспедиции "Ра" с автографами Тура Хейердала, Юрия Сенкевича и другими участниками экспедиции, фотография Жака Ива Кусто с его автографом, эмблема арктической программы WWF, подписанная Федором Конюховым, шеврон и открытка с полярной станции "Беллинсгаузен" на Антарктиде, часы из фамильной коллекции Кристофера Муравьева-Апостола, винтажная рация, использовавшаяся на ледоколе "Михаил Сомов", картина Федора Конюхова.

"За последние два года в связи с резким изменением климата и сокращением площади арктических льдов, количество белых медведей, приходящих в места пребывания человека в Арктике, достигло беспрецедентного масштаба. Если раньше это было два-три-пять медведей, то сейчас это уже несколько десятков медведей, периодически "осаждающих" поселки и полярные исследовательские станции. Таким образом, предотвращение конфликта белого медведя и человека становится одним из приоритетных задач по сохранению этого краснокнижного хищника, для которого столкновение с человеком не сулит ничего хорошего", - говорит координатор проектов WWF по сохранению биоразнообразия Арктики Михаил Стишов.

Сохранение биологического разнообразия является одной из целей национального проекта "Экология". За шесть лет в России появятся 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью пять миллионов гектаров, а 11 специальных программ позволят увеличить популяции редких видов животных: амурский тигр, переднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, аргали, дзерен, белый медведь, стерх.

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