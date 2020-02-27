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Власти Липецкой области возьмут на баланс региона военный городок в областном центре

Речь идет о трех многоэтажных домах, которые начали строить в 2014 году для военнослужащих,

ЛИПЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Липецкой области возьмут на баланс региона инфраструктуру военного городка в областном центре. Об этом сообщил журналистам глава обладминистрации Игорь Артамонов.

"У нас началось движение по разработке схемы передачи инфраструктуры военного городка Липецку, наша группа работает в Москве, сейчас думаем, как сделать так, чтобы и Министерству обороны было хорошо, и городу",- сказал Артамонов. Он заметил, что в настоящее время стороны разбираются с "последними нюансами", после чего передача инфраструктуры должна состояться.

В частности, продолжил он, речь идет о трех многоэтажных домах, которые начали строить в 2014 году для военнослужащих, но затем, спустя год, работы были прекращены. "Предполагается, что после всех процедур перехода военного городка на баланс Липецка, администрация областного центра найдет застройщиков, которые завершат строительство",- сказал Артамонов. Кроме того, планируется реконструировать и заброшенную баню. "Кирпич здесь хороший, а бань в этом районе нет, подъезд хороший, парковка есть",- заметил глава региона.

Также власти хотят решить вопрос с недостроенной с 80-х годов прошлого века ремонтной базой. Это здание, как пояснили в пресс-службе областной администрации, давно вызывает беспокойство жителей. 

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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