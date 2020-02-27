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На Кубани хотят обеспечить горячим питанием всех учащихся сельских школ

Ранее сообщалось, что в регионе планируют обеспечить бесплатным горячим питанием учеников начальной школы с сентября этого года

КРАСНОДАР, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены обеспечить горячим питанием не только учащихся младших классов всех школ региона, но и школьников в сельской местности с 1-го по 11-й класс. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев на очередной сессии законодательного собрания региона.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1-го по 4-е классы в России. По его словам, в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать уже с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года. На Кубани обеспечить бесплатным горячим питанием учеников начальной школы региона планируют с сентября 2020 года. В пресс-службе администрации Краснодарского края ТАСС уточнили, что на сессии заксобрания региона в четверг на эти цели в бюджете на 2020 год запланировали порядка 600 млн рублей.

"Мы с вами вместе примем решения, пойдем ли на то, чтобы в сельской местности обеспечить питанием [учеников] с 1-го по 11-й класс. Я думаю, что для мальчишек и девчонок в сельской местности бесплатное питание будет находкой", - сказал Кондратьев. Он добавил, что всего в 2020 году на исполнение поручений президента РФ об обеспечении питанием школьников младших классов и пособия для детей с трех до семи лет для семей с низкими доходам зарезервировано 2 млрд рублей.

По данным администрации Краснодарского края, охват горячим питанием кубанских школьников один из самых высоких в стране и составляет 98,8%, а учеников начальных классов - 99,5%. Сейчас бесплатное питание в школах Кубани предусмотрено для детей с ограниченными возможностями здоровья, а для учеников из многодетных и малообеспеченных семей предусмотрены льготы. Питание учеников организовано в 1 186 школах региона, где обучается более 680 тыс. детей. Столовых на данный момент нет только в шести школах края. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева к июню 2020 года муниципалитеты, где расположены эти школы, разработают проекты строительства столовых.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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