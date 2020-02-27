Володин анонсировал открытие предуниверсария для одаренных детей в Саратовской области

САРАТОВ, 27 февраля. /ТАСС/. Открытие в Саратовской области предуниверсария - учебного заведения для одаренных детей, где организовано обучение совместно с проживанием, - запланировано на июль 2020 года. Об этом в четверг в ходе поездки в Саратовскую область сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, являющийся инициатором проекта.

"В марте завершатся отделочные работы, затем [в учреждение] поступит необходимое оборудование. В начале июля должно состояться открытие предуниверсария", - сказал Володин.

По данным министерства образования области, в предуниверсарии будут учиться дети из малообеспеченных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Прием будет осуществляться на конкурсной основе. Набор детей, ориентировочно, начнется в мае. Учреждение возводится на благотворительные средства, сумма проекта не уточняется.

В предуниверсарии будут располагаться инновационные лаборатории, которых нет в обычных школах, библиотека, а также общежитие. Обучение будет вестись по специальным программам, выходящим за рамки школьной программы, с учетом приоритетных направлений развития науки и технологий в России. Так, например, среди ключевых предметов для изучения - нанотехнологии в медицинской сфере, робототехника, информационные системы, программирование, информатика и другие.

Ведутся переговоры с саратовскими вузами, чтобы наладить их взаимодействие с предуниверсарием. Школьников будут обучать по таким направлениям, как программирование, робототехника, биотехнологии, медицина будущего и культура. Учреждение рассчитано на 400 учащихся 8-11-х классов.