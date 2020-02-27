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Распространение коронавируса нового типа

В Норвегии около 70 человек помещены на карантин из-за подозрений на коронавирус

Первый подтвержденный случай заражения был зафиксирован в стране 26 февраля

ХЕЛЬСИНКИ, 27 февраля. /ТАСС/. Около 70 человек в норвежских городах Осло и Ставангер помещены на карантин из-за подозрений на заражение новым коронавирусом. Об этом сообщили в четверг газеты "Verdens Gang" и "Stavanger Aftenblad".

В Осло около 50 человек находятся на карантине в ожидании результатов анализов на вирус. Анализы были взяты у них в последние два дня. В Ставангере 18 человек помещены в карантин, анализы у них уже взяты или будут взяты до конца дня четверга.

Первый случай заражения новым коронавирусом был подтвержден в Норвегии 26 февраля, заболевший вернулся в страну из Китая в выходные. Сейчас этот человек находится на домашнем карантине и в настоящее время уже здоров, симптомов заражения у него уже нет.

До этого 100 человек в королевстве были проверены на коронавирус, все результаты анализов были отрицательными.

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НорвегияРаспространение коронавируса нового типа
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