Украина запретила ретрансляцию трех российских телеканалов в кабельных сетях

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретила ретрансляцию в кабельных сетях страны трех телеканалов - "Еврокино", "Топшоп ТВ" и "Зоопарк", правообладатели которых находятся в России. Соответствующее решение было единогласно принято членами регулятора на заседании в четверг.

"Национальный совет внес изменения в перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, а именно: исключила из него телеканалы "Еврокино", "Топшоп ТВ" и "Зоопарк". Соответствующие решения члены Национального совета поддержали единогласно", - проинформировала пресс-служба регулятора, уточнив, что теперь запрещено ретранслировать эти каналы в кабельных сетях Украины.

Такое решение Нацсовет аргументировал тем, что "страной-правообладателем всех трех программ является Российская Федерация, лицензии на вещание телеканалов выданы Роскомнадзором, язык ведения программ - русский".

Регулятор также сообщил, что, запрещая ретрансляцию, основывался на решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 25 января 2015 года "О чрезвычайных мерах противодействия российской угрозе и проявлениям терроризма, поддерживаемого Российской Федерацией", а также положениями Доктрины информационной безопасности Украины, утвержденной указом президента Украины от 25 февраля 2017 года, согласно которой регулятору поручено принимать участие "в обеспечении защиты украинского информационного пространства от пропагандистской аудиовизуальной и печатной продукции государства-агрессора". Принятию решения, согласно сообщению пресс-службы, способствовало и обращение в Нацсовет со стороны компании, которой принадлежало право на распространение "Топшоп ТВ" на территории Украины, с просьбой изъять канал из перечня иностранных программ.