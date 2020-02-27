Число заразившихся коронавирусом в Сингапуре увеличилось до 96

СИНГАПУР, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Сингапура сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом, среди заболевших - 12-летний мальчик. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении министерства здравоохранения страны.

"Все трое - граждане Сингапура, которые не посещали Китай или Республику Корея в последнее время", - указывается в сообщении. Таким образом общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 96, при этом 66 человек полностью выздоровели.

Как отметили в Минздраве, "состояние восьми пациентов оценивается как критическое, они находятся в палатах интенсивной терапии".

Ранее власти признали, что коронавирус начал распространяться среди местных жителей, при этом в отдельных эпизодах источники заражения установить не удается. В связи с этим правительство 7 февраля повысило уровень эпидемиологической опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране.