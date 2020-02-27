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Новая система обращения с ТКО

Власти Башкирии обещают установить во всех поселениях контейнеры для мусора

До конца года в республике поставят 9 тыс. емкостей

УФА, 27 февраля. /ТАСС/. Контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) и площадки для них появятся в каждом населенном пункте Башкирии до конца 2020 года. Об этом рассказал журналистам в четверг заместитель министра экологии и природопользования республики Нияз Фазылов.

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"Осталось [установить] порядка 9 тыс. контейнеров и 9 тыс. площадок. До конца 2020 года эту работу завершаем и у нас будет 100% обеспеченность всеми местами накопления ТКО для нашего населения", - сообщил Фазылов.

На данный момент в республике находится более 45 тыс. контейнеров и порядка 17 тыс. площадок для них, отметил чиновник. Стоимость одной площадки на два мусорных контейнера составляет от 45 до 70 тыс. рублей.

Средний тариф за сбор и вывоз отходов в Башкирии составляет 70 рублей за человека в месяц. Однако в поселениях, откуда отходы никогда не вывозились, он составляет 35 рублей. В 2019 году власти республики потратили более 7 млрд рублей на компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг при переходе на новую систему обращения с ТКО.
Реформа обращения с ТКО началась в России 1 января 2019 года.

Теги
РоссияБашкортостанНовая система обращения с ТКО
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