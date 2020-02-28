20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роскачество рекомендует для безопасности ставить строгие настройки приватности в соцсетях

Эксперты, в частности, советуют настроить двухфакторную аутентификацию и использовать сложные пароли
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Роскачество рекомендует устанавливать максимально строгие настройки приватности в социальных сетях для большей безопасности от взломов и хакерских атак. Об этом говорится в сообщении организации.

"Установите максимально строгие настройки приватности. Например, скройте ото всех, кроме друзей, свои контактные данные, публикуемые посты, сведения о родственниках и друзьях. Так злоумышленникам будет сложнее получить ваши данные и применить их в мошенничествах с использованием социальной инженерии", - советуют в Роскачестве.

Эксперты рекомендуют добавлять в друзья только действительно знакомых людей. "Помните, что все, кого вы добавляете, получают доступ ко всей вашей информации, скрытой в предыдущем пункте", - напоминают аналитики. Они также советуют остерегаться тех, кто просит или предлагает деньги. В случае если с просьбой о помощи обращается друг, аналитики советуют позвонить и уточнить, действительно ли ему нужны деньги.

Роскачество советует не пересылать в соцсетях и мессенджерах платежную или иную конфиденциальную информацию. "Если вы когда-то уже отправляли данные своей карты, найдите и удалите эти сообщения", - говорят эксперты. Они также советуют не переходить по подозрительным ссылкам, пересылаемым в сообщениях. В случае, если перейти по ссылке необходимо, стоит навести на нее курсор - некоторые браузеры при наведении показывают полный адрес, а также внимательно проверить каждую букву в адресе сайта и наличие протокола https (перед адресом сайта), чтобы свести к минимуму риск фишинговой атаки.

Наконец, эксперты не рекомендуют пользоваться общественными Wi-Fi-сетями или настроить на устройстве платный VPN, что минимизирует риск перехвата данных злоумышленниками. "Настройте в социальных сетях двухфакторную аутентификацию, представляющую собой двойную защиту (например, через привязку к аккаунту мобильного телефона и подтверждение операций посредством SMS). Также используйте сложные пароли для каждого сервиса", - советуют в Роскачестве.

Виды мошенничества в соцсетях

Среди методов, которыми пользуют мошенники, Роскачество отмечает возможную рассылку открытку с поздравлением, нажав на которую, придется перейти на сайт, а тот, в свою очередь, затребует доступ к соцсети или другие данные, которые прямиком отправятся в руки злоумышленника. Вместо открытки может быть что угодно - от обычной ссылки до петиции, которую друг просит подписать. "Если злоумышленник обнаружит в диалогах ваши платежные данные, которые вы кому-то пересылали, можно попрощаться и с деньгами на карте. Ваши фото, которыми вы обменивались с друзьями, тоже будут в его полном распоряжении ", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского.

Другой вид мошенничества наверняка знает каждый из пользователей соцсетей: злоумышленник взламывает чью-то страницу и с нее просит финансовой помощи у друзей. "Если речь идет о чем-то страшном, маловероятно, что кто-то станет тревожить человека (в трудную минуту) и позвонит ему для проверки ситуации - на этом и наживаются мошенники. Главная цель злоумышленников - создать стрессовую ситуацию, в которой человеку будет сложно мыслить рационально. Если вы не отдаете себе отчет в том, где вводите свои персональные данные, эта схема легко может коснуться и вас", - отметили в Роскачестве.

Кроме того, проворачивать мошеннические схемы довольно просто на сайтах знакомств, где бдительность усыплена желанием найти вторую половинку, а откровенность воспринимается как нормальное явление. "Пара-тройка дней, и жертва уже сама называет свой номер телефона, адрес, может перевести деньги "на такси до места встречи", "на красивое платье", "пополнить баланс" или еще на что-то, что не вызовет подозрений. И - вишенка на торте - может выслать откровенные фото, которые в последствии мошенник сможет использовать как повод для вымогательств", - сообщили эксперты.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Какие меры приняли в России против коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС