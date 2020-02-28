Роскачество рекомендует для безопасности ставить строгие настройки приватности в соцсетях

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Роскачество рекомендует устанавливать максимально строгие настройки приватности в социальных сетях для большей безопасности от взломов и хакерских атак. Об этом говорится в сообщении организации.

"Установите максимально строгие настройки приватности. Например, скройте ото всех, кроме друзей, свои контактные данные, публикуемые посты, сведения о родственниках и друзьях. Так злоумышленникам будет сложнее получить ваши данные и применить их в мошенничествах с использованием социальной инженерии", - советуют в Роскачестве.

Эксперты рекомендуют добавлять в друзья только действительно знакомых людей. "Помните, что все, кого вы добавляете, получают доступ ко всей вашей информации, скрытой в предыдущем пункте", - напоминают аналитики. Они также советуют остерегаться тех, кто просит или предлагает деньги. В случае если с просьбой о помощи обращается друг, аналитики советуют позвонить и уточнить, действительно ли ему нужны деньги.

Роскачество советует не пересылать в соцсетях и мессенджерах платежную или иную конфиденциальную информацию. "Если вы когда-то уже отправляли данные своей карты, найдите и удалите эти сообщения", - говорят эксперты. Они также советуют не переходить по подозрительным ссылкам, пересылаемым в сообщениях. В случае, если перейти по ссылке необходимо, стоит навести на нее курсор - некоторые браузеры при наведении показывают полный адрес, а также внимательно проверить каждую букву в адресе сайта и наличие протокола https (перед адресом сайта), чтобы свести к минимуму риск фишинговой атаки.

Наконец, эксперты не рекомендуют пользоваться общественными Wi-Fi-сетями или настроить на устройстве платный VPN, что минимизирует риск перехвата данных злоумышленниками. "Настройте в социальных сетях двухфакторную аутентификацию, представляющую собой двойную защиту (например, через привязку к аккаунту мобильного телефона и подтверждение операций посредством SMS). Также используйте сложные пароли для каждого сервиса", - советуют в Роскачестве.

Виды мошенничества в соцсетях

Среди методов, которыми пользуют мошенники, Роскачество отмечает возможную рассылку открытку с поздравлением, нажав на которую, придется перейти на сайт, а тот, в свою очередь, затребует доступ к соцсети или другие данные, которые прямиком отправятся в руки злоумышленника. Вместо открытки может быть что угодно - от обычной ссылки до петиции, которую друг просит подписать. "Если злоумышленник обнаружит в диалогах ваши платежные данные, которые вы кому-то пересылали, можно попрощаться и с деньгами на карте. Ваши фото, которыми вы обменивались с друзьями, тоже будут в его полном распоряжении ", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского.

Другой вид мошенничества наверняка знает каждый из пользователей соцсетей: злоумышленник взламывает чью-то страницу и с нее просит финансовой помощи у друзей. "Если речь идет о чем-то страшном, маловероятно, что кто-то станет тревожить человека (в трудную минуту) и позвонит ему для проверки ситуации - на этом и наживаются мошенники. Главная цель злоумышленников - создать стрессовую ситуацию, в которой человеку будет сложно мыслить рационально. Если вы не отдаете себе отчет в том, где вводите свои персональные данные, эта схема легко может коснуться и вас", - отметили в Роскачестве.

Кроме того, проворачивать мошеннические схемы довольно просто на сайтах знакомств, где бдительность усыплена желанием найти вторую половинку, а откровенность воспринимается как нормальное явление. "Пара-тройка дней, и жертва уже сама называет свой номер телефона, адрес, может перевести деньги "на такси до места встречи", "на красивое платье", "пополнить баланс" или еще на что-то, что не вызовет подозрений. И - вишенка на торте - может выслать откровенные фото, которые в последствии мошенник сможет использовать как повод для вымогательств", - сообщили эксперты.