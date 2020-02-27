В Липецкой области все поликлиники начнут внедрять бережливое производство

ЛИПЕЦК, 27 февраля. /ТАСС/. Технологии бережливого производства начнут применяться в текущем году во всех медицинских учреждениях Липецкой области. Об этом сообщил в четверг журналистам глава региона Игорь Артамонов по итогам заседания коллегии местного управления здравоохранения.

"В текущем году бережливое производство начнут использовать все поликлиники и поликлинические отделения региона",- сказал Артамонов.

Он отметил, что ранее подобные технологии уже стали отрабатываться в ряде поликлиник и показали хорошие результаты. В частности, в 2,8 раза сократилось время ожидания в очереди у регистратуры, в 1,8 раза - время пребывания в поликлинике, в шесть раз - время дозвона в регистратуру, а время ожидания пациентом приема врача сократилось в два раза. Кроме того, бережливые технологии в минувшем году стали применяться в пяти областных стационарах.

"Благодаря этому в 2,5 раза сократилось время ожидания врачебного осмотра в приемном отделении, повысилась эффективность работы операционного блока", - заметил глава региона.

Он назвал заботу о здоровье людей и повышение качества медицинского обслуживания населения одним из приоритетов работы местных властей. При этом Артамонов пояснил, что укрепление материально-технической базы кардиологической службы и совершенствование системы обслуживания сосудистых больных позволило на 8% сократить смертность от болезней системы кровообращения. Также активная работа по сокращению смертности населения от употребления алкоголя позволила в целом по региону снизить этот показатель на 13%.