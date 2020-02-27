ФСБ разработала порядок временного запрета выезда за рубеж бывшим сотрудникам

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. ФСБ России разработала порядок принятия решений о временном ограничении выезда за рубеж бывшим сотрудникам. Соответствующий проект приказа директора ФСБ опубликован в четверг на портале проектов правовых нормативных актов. Документ также определяет, в каких случаях выезд может быть разрешен.

В декабре 2019 года был принят закон, который позволяет вводить запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ. Как говорится в пояснительной записке, приказ ФСБ подготовлен для реализации положений данного закона, которым директору ФСБ России предоставлены полномочия по определению соответствующего порядка.

В частности, проектом приказа определяется, что решения о временном ограничении права на выезд из РФ лиц, уволенных с военной службы в органах безопасности, принимаются на срок до пяти лет со дня увольнения. Срок будет исчисляться с даты их исключения из списков личного состава. Решения будут приниматься в письменном виде должностными лицами, которых директор ФСБ наделит таким правом. Из текста проекта приказа следует, что при принятии решений должны будут учитываться характер сведений, с которыми граждане были ознакомлены в период военной службы, оцениваться угрозы безопасности РФ и безопасности самих граждан, которые могут возникнуть в случае их выезда из России.

Одновременно проектом приказа устанавливается, что на основании письменных заявлений при наличии ряда факторов могут быть приняты решения о возможности выезде за рубеж. Среди них посещение родителей, похороны близких родственников, лечение, участие в международных соревнованиях.