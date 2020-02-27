В Воронежской области запретили продажу детям вейпов и снюсов

ВОРОНЕЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Депутаты Воронежской областной думы в четверг приняли региональный закон о запрете продажи детям бестабачной никотиносодержащей продукции, в том числе вейпов и снюсов. Об этом сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь регионального парламента Елена Некрестова.

"Региональный закон об ограничении продажи и потребления электронных систем доставки никотина, бестабачной никотинсобержащей продукции, жидкостей для электронных систем доставки никотина и о запрете вовлечения несовершеннолетних в их употребление принят Воронежской областной думой", - сообщила Некрестова.

По ее словам, депутаты отметили, что распространение вейпов и снюсов среди подростков и молодежи приняло характер эпидемии. Вейпы и снюсы отныне запрещено использовать в образовательных, культурных, спортивных, медицинских учреждениях, в транспорте, в лифтах, на детских площадках и других общественных местах.

Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, однако, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин, неофициально их также называют снюсами.

Употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью, в особенности детей и молодежи, отмечают в Роспотребнадзоре. Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности никотиносодержащих смесей среди детей и подростков вводом ограничительных мер.