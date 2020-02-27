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Опрос: большинство украинцев поддерживают право русскоязычных на обучение на родном языке

Против этого выступают 24% респондентов, указали в Киевском международном институте социологии

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Лишь 24% украинцев считают, что государство не должно обеспечивать русскоязычным гражданам Украины возможность получать школьное образование на русском языке. Об этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованные в четверг Киевским международным институтом социологии.

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В то же время 33% опрошенных выступают за то, чтобы такое право было реализовано по всей территории Украины. Еще 40% уверены, что школьники имеют право обучаться на русском языке в тех областях, где этого желает большинство населения.

Кроме того, 37% опрошенных придерживаются мнения, что государство должно обеспечить русскоязычным гражданам Украины право общаться с чиновниками на русском языке по всей территории страны. При этом 31% респондентов считают, что эта норма должна действовать в тех регионах, где этого желает большинство населения, но не на всей территории Украины. 28% респондентов считают, что государство не должно обеспечивать такое право вовсе.

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Украина
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