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Распространение коронавируса нового типа

Власти Хайнаня призывают не ослаблять усилия в борьбе с коронавирусом в провинции

С 26 февраля власти провинции понизили уровень экстренного реагирования на вспышку пневмонии с первого до третьего

ХАЙКОУ /Китай/, 27 февраля. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань призвали население и бизнес не ослаблять усилия в борьбе с новым коронавирусом, несмотря на понижение уровня экстренного реагирования на эпидемию. Об этом пишет информационный ресурс "Наньхайван" со ссылкой на заместителя главы местного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Чэнь Цзяньхуна.

По его словам, жителям острова по-прежнему следует носить защитные маски, в частности, в таких общественных местах, как супермаркеты, торговые центры, заправочные станции, аптеки и отели. Переходящие на нормальный режим работы предприятия должны сохранить меры санитарного контроля для своих сотрудников, включая обязательное ношение масок, измерение температуры тела перед началом работы и проведение дезинфекции помещений.

Чиновник обратил внимание на профилактические меры в системе общественного транспорта, возобновляющей работу. Все транспортные средства следует тщательно дезинфицировать. Работникам также необходимо обеспечить нормальную вентиляцию салонов автомобилей, автобусов и станций.

С 26 февраля власти провинции Хайнань понизили уровень экстренного реагирования на вспышку пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, с первого (наивысшего) до третьего. Решение было принято на основе анализа множества факторов экспертами из руководящей рабочей группы по борьбе с эпидемией. По мере улучшения эпидемиологической ситуации на острове после принятых жестких мер санитарного контроля, полагают эксперты, вероятность распространения вируса в отдельных сообществах очень мала.

В последнее время число выписывающихся из больниц после прохождения курса лечения людей превышает число новых случаев инфицирования. Снижается и количество тяжелых случаев. Созданные в медицинских учреждениях условия позволяют в полной мере справится с потоком поступающих пациентов, который постоянно сокращается.

Эпидемия в Китае

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.

В провинции Хайнань за все время эпидемии было официально подтверждено 168 случаев инфицирования, пять из них закончились летальным исходом.

Теги
КитайХайнаньРаспространение коронавируса нового типа
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