Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ пошел на спад в большинстве регионов ЦФО

Существенное уменьшение уровня заболеваемости в период с 17 по 23 февраля отмечено в Тульской области - на 16,2%, что ниже эпидпорога на 21,9%, в Тамбовской области зарегистрировано 6,3 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, что меньше показателей предыдущей недели на 12,6% и порогового значения - на 39,9%. В Воронежской области вирусные инфекции диагностированы у 11,2 тыс. человек, что на 10,2% ниже эпидпорога и на 15,5% меньше, чем неделей ранее. "Превышения эпидпорога нет ни в одной возрастной группе", - отметили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

ТАСС, 27 февраля. Санитарные врачи отмечают снижение уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Так, в Тульской области количество случаев заболеваний сократилось на 16,2%, в Тамбовской - на 12,6%, Костромской - на 8,5%, сообщили в четверг ТАСС в региональных управлениях Роспотребнадзора.

В Костромской и Липецкой областях заболеваемость за тот же период снизилась почти на 9%, в Орловской - на 2,6%. Также уровень заболеваемости ниже эпидпорогов отмечен в Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях. Санитарные врачи связывают это, в том числе, с активным проведением прививочной компании. "Охват прививками от общей численности населения Ярославской области составил 48,6%", - сказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

На снижение уровня заболеваемости также сказалось введение полного или частичного карантина в учебных заведениях. Так, в Воронеже, Липецке, Орле, Смоленске, Туле все школы уходили на двухнедельный карантин с первой декады месяца, занятия возобновились в период с 19 по 25 февраля. Частичный карантин вводился в школах Владимирской, Калужской областей, в некоторых учреждениях ограничения еще не сняты, например, в Курской области с прошедшей недели остаются закрытыми пять школ и еще более 70 отдельных классов. "Мы продолжаем мониторинг ситуации с заболеваемостью учеников, введение карантина дало положительный эффект, сейчас ограничения занятий носят единичный характер, в целом по региону уровень заболеваемости среди школьников превышает порог на 14%", - сказали в отделе эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Смоленской области.

Количество случаев заболеваний с 17 по 23 февраля на 11% сократилось в Ивановской области, но пороговое значение пока превышено на 48,1%. Также превышение эпидпорога на 21,6% зарегистрировано в Брянской области, но это почти на 8% ниже показателя предыдущей недели. Во Владимирской области превышение составило 39,2%, что на 0,8% меньше, чем в период с 10 по 16 февраля. В Рязанской области число заболевших гриппом и ОРВИ превысило эпидпорог на 5,7%, тогда как ранее он был в пределах нормы.

Данные НИИ гриппа

По данным сайта Научно-исследовательского института (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ, c 17 по 23 февраля в среднем по РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ уменьшилась по населению в целом на 10,8%. Среднее снижение по регионам ЦФО составило около 22,2%. В отдельных городах отмечается превышение эпидпорогов среди разных детских возрастных групп, в том числе в Рязани, Владимире, Брянске и Орле.