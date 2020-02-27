В Петербурге простились с первым командующим внутренними войсками МВД России Саввиным

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Первый командующий внутренними войсками МВД России генерал-полковник Василий Саввин умер в Санкт-Петербурге на 81-м году жизни, в четверг прошла церемония прощания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Проститься с генерал-полковником Василием Нестеровичем Саввиным, помимо родных и близких, пришли представители руководства Росгвардии, командования Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ, правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, военнослужащие и сотрудники, курсанты и ветераны. В последний путь генерал-полковника провожал военный оркестр и почетный караул", - сказал собеседник агентства.

После завершения траурной церемонии с воинскими почестями военачальник был похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Собеседник агентства также отметил, что генерал-полковник Саввин умер 24 февраля, он был последним командующим внутренними войсками МВД СССР.