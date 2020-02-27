20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге простились с первым командующим внутренними войсками МВД России Саввиным

Василий Саввин умер 24 февраля в возрасте 80 лет

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Первый командующий внутренними войсками МВД России генерал-полковник Василий Саввин умер в Санкт-Петербурге на 81-м году жизни, в четверг прошла церемония прощания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Проститься с генерал-полковником Василием Нестеровичем Саввиным, помимо родных и близких, пришли представители руководства Росгвардии, командования Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ, правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, военнослужащие и сотрудники, курсанты и ветераны. В последний путь генерал-полковника провожал военный оркестр и почетный караул", - сказал собеседник агентства.

После завершения траурной церемонии с воинскими почестями военачальник был похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Собеседник агентства также отметил, что генерал-полковник Саввин умер 24 февраля, он был последним командующим внутренними войсками МВД СССР.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
На Украине с аукциона продали памятник Ленину за $15,2 тыс.
Этот памятник был демонтирован в 2016 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС