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Жители Мурманской области до 35 лет будут получать северные надбавки с первого дня работы

Закон вступает в силу с 1 апреля этого года

МУРМАНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Мурманская областная дума в четверг приняла в первом чтении закон о начислении северных надбавок к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера сотрудникам до 35 лет с первого дня работы в размере 80% заработка. Об этом сообщается на официальном сайте заксобрания.

Ранее надбавки за работу в районах Крайнего Севера начислялись сотрудникам в возрасте до 30 лет, приезжим в Мурманской области для их получения в полном объеме требовалось работать не менее пяти лет: надбавка к окладу увеличивалась на 10% каждые полгода до достижения 60% заработка, далее - по 10% в год. На 80-процентную надбавку с первого дня работы могли рассчитывать только те, кто родился и прожил в районах Крайнего Севера не менее пяти лет.

"Он [законопроект] предусматривает отмену временных ограничений при установлении процентных надбавок к заработной плате и начисление надбавки в полном объеме с первого дня трудоустройства, при этом возраст работников, имеющих возможность воспользоваться льготой, увеличивается до 35 лет. Закон вступает в силу с 1 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

"Закон разработан в целях привлечения молодых специалистов из других регионов для работы в учреждениях Мурманской области, для коренных мурманчан - это стимул оставаться жить и работать на Севере. Поддержка молодых специалистов для региона - необходимое условие для проведения задуманных преобразований и для реализации стратегического плана "На Севере - жить", - прокомментировала принятие закона журналистам первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Она напомнила, что принятие закона инициировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, он просил сделать это в сжатые сроки.

Теги
РоссияАрктика сегодняМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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