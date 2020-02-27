Глава СПЧ призвал бороться с дискриминацией при приеме на работу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил о необходимости бороться с дискриминацией при трудоустройстве. Об этом он заявил в четверг на Санкт-Петербургском международном форуме труда.

В ходе пленарной сессии Фадеев поднял вопрос дискриминации при приеме на работу, отметив, что сегодня среди работодателей стала нормой избирательность по признаку пола, возраста или национальной принадлежности, запрещенная законом.

"Я недавно посмотрел объявления о найме на работу. Приведу вам несколько примеров: "юрист-международник" - готовы взять неженатого мужчину до 40 лет. "Оператор персонального компьютера в офисе" - только незамужняя молодая женщина. <...> Это примеры дискриминации в трудовой сфере. Этих примеров тысячи. <...> Это архаика, то, от чего мы должны отказываться", - заявил глава СПЧ.

Он также отметил важность соблюдения права на труд.

"У нас привыкли считать, что права человека - это, в первую очередь, политические права и свободы, и они очень важны. Но социальные и экономические права важны не меньше. Право на труд - фундаментальное право человека, нет труда - нет ни заработка, нет ни перспективы в жизни, нет смысла в жизни, если хотите. Я считаю, что право на труд - это ключевое право в Конституции РФ", - сказал Фадеев, отметив, что его коллеги внимательно следят за этой темой.