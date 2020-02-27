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Распространение коронавируса нового типа

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Северной Ирландии

Общее число выявленных в Соединенном Королевстве случаев возросло до 16

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Британские власти зафиксировали первый случай заражения коронавирусом нового типа в Северной Ирландии. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала Sky News главный санитарный врач этой административно-политической части Соединенного Королевства Майкл Майкбрайд.

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По информации телеканала, заболевший человек прилетел из Северной Италии через Дублин в Белфаст, где заболевание было диагностировано. Сам Майкбрайд не привел никаких деталей об инфицированном, откуда он прибыл и куда госпитализирован.

Ранее в четверг главный санитарный врач Англии Крис Уитти сообщил о том, что еще у двоих пациентов анализы дали положительный результат на болезнь, вызванную новым коронавирусом. Таким образом, общее число случаев заражения в Соединенном Королевстве с учетом последней информации из Северной Ирландии, возросло до 16.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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