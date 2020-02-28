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В финал конкурса "Мастера гостеприимства" в Туле вышли 20 участников из 11 регионов России

Среди них девять мужчин и 11 женщин

ТУЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Проекты, связанные с гастрономическим туризмом, развитием направлений для детей и пенсионеров, юридической поддержкой турбизнеса: всего 20 проектов вышли в финал конкурса "Мастера гостеприимства" президентской платформы "Россия - страна возможностей", который проходил в Туле с 26 по 27 февраля.

Конкурс "Мастера гостеприимства" начался 13 ноября 2019 года. Его целью является раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. 25 победителей получат сертификат на специальную образовательную программу в Московской школе управления "Сколково".

"В этом полуфинале победили девять мужчин и 11 женщин, самым молодым - по 25 лет, их двое, самым опытным, и их тоже двое, - 56. Победители представляют 11 регионов России. Как и в Сочи, почти все участники владеют как минимум одним иностранным языком", - сказал на церемонии подведения итогов полуфинала руководитель конкурса "Мастера гостеприимства" Евгений Малыгин.

Первый полуфинал прошел в Сочи 12 февраля. Помимо Тулы, региональные этапы пройдут в Пятигорске, Иркутске, Ялте, Самаре, Калининграде, Салехарде, Уфе. В финал пройдут 200 человек, 50 из которых получат звание "Мастер гостеприимства".

"По моим ощущениям, этот полуфинал сильнее, чем сочинский. Возможно, между собой общались участники, потому что, есть, конечно же, в профессиональной среде своя тусовка, и они обмениваются впечатлениями. <…> Меня всегда интересует продуманность мелочей. <…> Мелочи ты можешь предусмотреть только тогда, когда ты глубоко в это погрузился, ты ответственно к этому отнесся. Вот здесь я довольна этим полуфиналом, потому что много проектов более проработанных, с более серьезным подходом", - сказала ТАСС заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева.

Всего на конкурс поступили более 21 тыс. заявок из 85 регионов России. В региональные этапы прошли показавшие лучшие результаты на дистанционном этапе. Организаторы конкурса пояснили, что участники полуфинала презентовали и защищали свои проекты, решали групповые и индивидуальные задания, принимали участие в обучающих семинарах.

Конкурс "Мастера гостеприимства" - это не только возможность выиграть, получить стажировку или образовательный сертификат "Сколково", но и обзавестись полезными контактами, заручиться поддержкой наставников. "Один из KPI - это сопровождение. Даже по тем проектам, которые не вышли в финал, мы даем обратную связь, подсказываем, что нужно сделать, как доработать", - отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

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