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Распространение коронавируса нового типа

Власти США уверены в создании вакцины, которая поможет справиться с коронавирусом

Разработкой вакцины в США занимается Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты уверены в возможности создать вакцину, которая с научной точки зрения сможет успешно справиться со вспышкой нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) Роберт Редфилд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, посвященным проблеме борьбы с коронавирусом.

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"Мы уверены, что сможем заполучить вакцину, которая будет результативной в деле борьбы с этим вирусом. Существует много научных обоснований, согласно которым она будет успешной", - отметил руководитель ЦКПЗ.

Он напомнил, что разработкой вакцины в США занимается Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний. По словам его директора Энтони Фаучи, клинические испытания вакцины начнутся примерно через 2 месяца. В лучшем случае она будет готова через год или полтора года.

Редфилд вновь подчеркнул, что "риск [распространения коронавируса] для американской общественности невысок". "У нас есть решительная стратегия сдерживания [распространения инфекции], которая работает. Мы уверены, что будут новые случаи [заражения]", - добавил глава ЦПКЗ. Он уточнил, что в США уже разработаны и успешно применяются тестовые системы для выявления нового коронавируса.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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