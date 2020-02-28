20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Посещавшие страны Тихого океана корабли ВМС США не будут заходить в другие порты 14 дней

Это связано со вспышкой коронавируса

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Корабли ВМС США, посещавшие страны тихоокеанского региона, не должны в течение 14 дней заходить в другие порты. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель пресс-службы ВМС.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Корабли ВМС США, которые посещали другие страны в Тихом океане, в связи со вспышкой коронавируса должны оставаться в море не менее 14 дней, прежде чем зайти в другой порт с целью следить за появлением возможных симптомов вируса у моряков", - отметил он. Представитель ВМС добавил, что пока речь о карантине не идет. "В настоящее время нет никаких признаков того, что кто-либо в ВМС США заразился COVID-19 (болезнь, вызванная новым коронавирусом - прим. ТАСС)", - отметили в пресс-службе.

Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, сообщило в четверг, что "принимает многочисленные разумные меры для предотвращения распространения COVID-19". "Одним из этих шагов является приостановка отпусков и увольнений для военнослужащих США в зоне ответственности СЕНТКОМ", - отмечается в заявлении Пентагона.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Власти США уверены в создании вакцины, которая поможет справиться с коронавирусом
Разработкой вакцины в США занимается Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС