Посещавшие страны Тихого океана корабли ВМС США не будут заходить в другие порты 14 дней

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Корабли ВМС США, посещавшие страны тихоокеанского региона, не должны в течение 14 дней заходить в другие порты. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель пресс-службы ВМС.

"Корабли ВМС США, которые посещали другие страны в Тихом океане, в связи со вспышкой коронавируса должны оставаться в море не менее 14 дней, прежде чем зайти в другой порт с целью следить за появлением возможных симптомов вируса у моряков", - отметил он. Представитель ВМС добавил, что пока речь о карантине не идет. "В настоящее время нет никаких признаков того, что кто-либо в ВМС США заразился COVID-19 (болезнь, вызванная новым коронавирусом - прим. ТАСС)", - отметили в пресс-службе.

Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, сообщило в четверг, что "принимает многочисленные разумные меры для предотвращения распространения COVID-19". "Одним из этих шагов является приостановка отпусков и увольнений для военнослужащих США в зоне ответственности СЕНТКОМ", - отмечается в заявлении Пентагона.