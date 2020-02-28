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Дело летчика Ярошенко

"Известия": летчик Ярошенко заподозрил у себя инсульт

Россиянин рассказал, что 25 февраля у него онемела левая нога, а часть лица покрылась красными пятнами
Константин Ярошенко Фото из семейного архива/ТАСС
Описание
Константин Ярошенко
© Фото из семейного архива/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий срок в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут), подозревает, что мог перенести инсульт. Об этом, как в пятницу сообщает газета "Известия", рассказал изданию сам Ярошенко.

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Летчик рассказал, что 25 февраля почувствовал себя плохо. У него онемела левая нога, а часть лица покрылась красными пятнами.

"Я пошел в санчасть, чтобы меня осмотрел доктор, потому что подобные признаки, как мне тут рассказали, могут быть при инсульте. Я никогда не обращаюсь за помощью, если меня что-то не сильно беспокоит. Когда я подал заявление с тем, на что жалуюсь, одна из работниц заявила мне, чтобы я приходил в другой день, и не зарегистрировала мое обращение", - рассказал Ярошенко газете.

В среду о том, что состояние Ярошенко резко ухудшилось, сообщило в Facebook посольство России в США. Дипломаты обратились к властям страны со срочным запросом об оказании Ярошенко медицинской помощи. В сообщении посольства также говорилось, что в ближайшее время дипломаты посетят летчика в тюрьме.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

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РоссияДело летчика Ярошенко
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