CNN: сотрудница Минздрава США пожаловалась на плохую защиту медработников от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудница Министерства здравоохранения и социальных служб США подала жалобу на то, что медики, работавшие с прибывшими из китайского Уханя американцами, не получили необходимых средств защиты от заражения новым коронавирусом. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN .

Имя и должность сотрудницы не разглашаются. Ее адвокат Эйри Уилкенфелд рассчитывает, что жалоба будет рассмотрена членами Конгресса США, а также федеральными надзорными органами.

По словам сотрудницы, примерно 10 медиков, которые принимали первых прибывших из Уханя американцев, не были в достаточной степени проинструктированы. Кроме того, им не предоставили нужных средств защиты от заражения. Каких именно, не уточняется. Сотрудница утверждает, что была переведена на другую должность из-за того, что обратила внимание руководства на происходящее.

Газета The Washington Post отмечает, что у указанных медиков впоследствии не было каких-либо симптомов заражения коронавирусом. По сведениям издания, сотрудница, которая подала жалобу, проработала в ведомстве десятки лет.