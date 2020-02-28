Мадуро создал президентскую комиссию для решения проблемы коронавируса

КАРАКАС, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о создании президентской комиссии, которая будет решать вопросы, связанные с проблемой коронавируса. Соответствующее заявление он сделал в четверг во время выступления в Каракасе.

"Сегодня была создана президентская комиссия для решения проблемы коронавируса. Мы собираемся начать кампанию, чтобы узнать, что такое коронавирус, и принять все превентивные меры в домах, школах, на рабочих местах и на улицах", - заявил Мадуро, его выступление транслировалось по государственному телевидению.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 45 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.