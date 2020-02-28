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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее превысило 2 тыс.

Умерли 13 человек

ТАСС, 28 февраля. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея увеличилось на 256, достигнув 2022. Число умерших составило 13, сообщил в пятницу Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

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Большинство случаев заражения зафиксировано в городе Тэгу (1314 случаев) и соседней провинции Кёнсан-Пукто (394).

В Сеуле зарегистрировано 62 инфицированных, во втором крупнейшем городе страны Пусане коронавирус выявлен у 63 человек.

В последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся.

В связи с этим правительство 23 февраля решило перенести начало учебного года в школах на неделю, он начнется 9 марта.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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