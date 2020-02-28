Путешественник проедет через всю Россию на советских машинах в честь 75-летия Победы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Путешественник, член ямальского отделения Русского географического общества (РГО) Андрей Меньшиков проедет через всю Россию с востока на запад на машинах советской эпохи в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. При этом он заедет в самый северный город России - Певек (Чукотский автономный округ), и самый южный город - Дербент, об этом сообщил ТАСС сам путешественник.

В 2017-2019 годах Меньшиков уже совершил автоэкспедицию длиною более 20 тыс. км с Ямала до Сахалина, при этом пересек с третьей попытки в одиночку на "Ниве" по льду Татарский пролив, который отделяет материковую часть России и остров.

"У меня будет экспедиция в честь 75-летия Победы. Она называется "Страна огромная. Россия от края до края". Из Владивостока доеду до Певека на Чукотке, это самый северный город России, потом на запад России с заходом в Дербент, который является самым южным городом нашей страны. Поеду на автомобилях советской эпохи, которые мне будут предоставлять местные жители. Маршрут пролегает по более чем 25 регионам России, финиш - в Калининграде", - сказал Меньшиков.

Он добавил, что среди задействованных машин будут такие, как ГАЗ-21, ГАЗ-67 1943 года, ГАЗ-М-20 "Победа". Планируется, что часть маршрута Меньшиков проедет на мотоцикле "Урал". Стартует путешественник в марте, а закончит экспедицию в конце мая, однако это может меняться в зависимости от погодных условий. Все машины предоставят местные жители. Общая протяженность маршрута превышает 20 тыс. километров.

По словам Меньшикова, наибольшую сложность представляет северная часть маршрута, потому что там планируется ехать по бездорожью в условиях низких температур и ветра.

"По пути буду встречаться с населением, рассказывать им о войне, о тех людях, которые воевали, об обстоятельствах, об образе жизни в те годы. Возьму с собой фотографии, какие-то документы, надеюсь, что коллекция потом будет пополняться, что будут что-то отдавать местные. Хочу еще с собой взять флаг тех времен или копию. Также по пути я буду неким курьером, где-то продукты или медикаменты из деревни в деревню доставлю, где-то новости довезу", - добавил он.