Поставки овощей и фруктов на Камчатку восстановили после перерыва в связи с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Поставки овощей и фруктов на Камчатку, дефицит которых жители края отмечали после введения временного ограничения движения через пункты пропуска на участках границы России и Китая в связи с угрозой распространения нового коронавируса, восстановлены. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Камчатского края.

В начале февраля вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с главами дальневосточных регионов вести мониторинг цен на продукты на Дальнем Востоке и принять меры, чтобы не допустить их необоснованного повышения из-за временного ограничения движения через пункты пропуска на участках российско-китайской границы из-за коронавируса. По информации Министерства экономического развития и торговли Камчатского края, объем китайских овощей и фруктов на рынке и до ситуации вокруг распространения коронавируса не превышал 15-30%.

"В связи с временным ограничением движения через пункты пропуска на участках государственной границы Российской Федерации с КНР, поставка плодоовощной продукции из Приморского края в регион не осуществлялась. Это повлияло на наличие в торговых точках некоторых видов овощей производства КНР и привело к росту цен как на китайские продукты, так и на товары других производителей в торговых объектах края. В настоящее время запасы овощей и фруктов из Китая восстановлены - накануне в порт Петропавловска прибыло судно из Приморья с десятью контейнерами овощей и фруктов общим весом около 220 тонн, в том числе яблоки, апельсины, томаты, помидоры черри, болгарский перец, кабачки, пекинская капуста и другие. Сегодня ожидается подход еще одного судна с грузом в объеме не менее пяти 40-футовых контейнеров с овощами и фруктами из Приморья", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Камчатского края Марины Субботы.

Высокий уровень цен

Она добавила, что до подхода судна со свежими овощами и фруктами в пятницу на Камчатку еженедельно осуществляется доставка этого вида продукции из других регионов страны. В настоящий момент на прилавках магазинов и рынков полуострова широко представлены овощи из Узбекистана, Азербайджана, Израиля. Огурцы на Камчатку везут преимущественно с Сахалина.

Несмотря на широкий перечень стран-поставщиков, Камчатский край остается одним из лидеров в стране по дороговизне овощей, фруктов и зелени. Так, стоимость килограмма помидоров на полуострове варьируется от 220 до 500 рублей, болгарского перцы - от 350 до 500 рублей, огурцов от 220 до 750 рублей, стоимость килограмма зелени и некоторых видов ягод и фруктов доходит до 1200 рублей.

Ранее в камчатском отделении Россельхознадзора ТАСС заявляли, что почти все импортные овощи попадают на полуостров через контрольные пункты в Приморье. На Камчатке ввоз овощей ведомством практически не контролируется, так как считается, что на полуостров поступает продукция, проверенная в Приморье на соблюдение всех карантинных требований.