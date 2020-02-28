20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поставки овощей и фруктов на Камчатку восстановили после перерыва в связи с коронавирусом

В порт Петропавловска-Камчатского прибыло судно из Приморья с 10 контейнерами овощей и фруктов
Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Поставки овощей и фруктов на Камчатку, дефицит которых жители края отмечали после введения временного ограничения движения через пункты пропуска на участках границы России и Китая в связи с угрозой распространения нового коронавируса, восстановлены. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Камчатского края.

В начале февраля вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с главами дальневосточных регионов вести мониторинг цен на продукты на Дальнем Востоке и принять меры, чтобы не допустить их необоснованного повышения из-за временного ограничения движения через пункты пропуска на участках российско-китайской границы из-за коронавируса. По информации Министерства экономического развития и торговли Камчатского края, объем китайских овощей и фруктов на рынке и до ситуации вокруг распространения коронавируса не превышал 15-30%.

"В связи с временным ограничением движения через пункты пропуска на участках государственной границы Российской Федерации с КНР, поставка плодоовощной продукции из Приморского края в регион не осуществлялась. Это повлияло на наличие в торговых точках некоторых видов овощей производства КНР и привело к росту цен как на китайские продукты, так и на товары других производителей в торговых объектах края. В настоящее время запасы овощей и фруктов из Китая восстановлены - накануне в порт Петропавловска прибыло судно из Приморья с десятью контейнерами овощей и фруктов общим весом около 220 тонн, в том числе яблоки, апельсины, томаты, помидоры черри, болгарский перец, кабачки, пекинская капуста и другие. Сегодня ожидается подход еще одного судна с грузом в объеме не менее пяти 40-футовых контейнеров с овощами и фруктами из Приморья", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Камчатского края Марины Субботы.

Высокий уровень цен

Она добавила, что до подхода судна со свежими овощами и фруктами в пятницу на Камчатку еженедельно осуществляется доставка этого вида продукции из других регионов страны. В настоящий момент на прилавках магазинов и рынков полуострова широко представлены овощи из Узбекистана, Азербайджана, Израиля. Огурцы на Камчатку везут преимущественно с Сахалина.

Несмотря на широкий перечень стран-поставщиков, Камчатский край остается одним из лидеров в стране по дороговизне овощей, фруктов и зелени. Так, стоимость килограмма помидоров на полуострове варьируется от 220 до 500 рублей, болгарского перцы - от 350 до 500 рублей, огурцов от 220 до 750 рублей, стоимость килограмма зелени и некоторых видов ягод и фруктов доходит до 1200 рублей.

Ранее в камчатском отделении Россельхознадзора ТАСС заявляли, что почти все импортные овощи попадают на полуостров через контрольные пункты в Приморье. На Камчатке ввоз овощей ведомством практически не контролируется, так как считается, что на полуостров поступает продукция, проверенная в Приморье на соблюдение всех карантинных требований.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Минздрав Литвы подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране
Вирус обнаружен у женщины, вернувшейся 24 февраля из Вероны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС