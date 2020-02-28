В Саратове учителей научат выявлять агрессивных и потенциально опасных школьников

САРАТОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Общественный совет при Министерстве образования Саратовской области разработал программу, по которой классных руководителей будут обучать определять подростков с агрессивным и деструктивным поведением. Такие меры необходимы, чтобы не допустить ЧП с нападением подростков на учителей и сверстников, сообщил ТАСС председатель совета, главный внештатный психолог региона Сергей Саратовский.

В среду в ЦОС ФСБ России сообщили о задержании двух подростков, состоявших в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида, которые планировали совершить вооруженное нападение на школу. На допросе, видеозапись которого распространил ЦОС ФСБ, один из двоих задержанных подростков сообщает, что он планировал убить из мести около 40 человек. Как отмечается в сообщении на сайте СК, возраст задержанных - 14 и 15 лет.

"Во многом случаях агрессия или другое странное поведение проявляется прежде, чем произойдут несчастья. Поэтому мы разработали программу, которая позволит обучать классных учителей навыкам психодиагностики в малых группах - то есть в отдельно взятых школьных классах. Мы планируем начать обучение уже с 1 сентября 2020 года", - пояснил Саратовский.

Собеседник агентства добавил, что курс планируют включить в программу повышения квалификации. "К сожалению, учителя не всегда владеют определенными знаниями психологии, чтобы распознать, кому нужно оказать помощь, понять состояние ребенка или его родителя. Мы будем обучать их навыкам общения и профилактики отклоняющегося, в том числе агрессивного, опасного поведения", - пояснил Саратовский.

По его словам, сейчас подобные функции выполняют школьные психологи, но "психолог один на всю школу, а классный руководитель чаще наблюдает ребят, и это позволяет быстрее и эффективнее реагировать на изменения в поведении ребенка", пояснил Саратовский.

Он отметил, что сейчас рассматриваются варианты проведения таких курсов на базе общественных организаций за счет грантов.

Безопасность в интернете

Общественники и психологи также проведут мастер-классы по интернет-безопасности в школах Саратовской области, добавил Саратовский.

"Мы планируем провести ряд мастер-классов на тему интернет-безопасности, планируется выезд в школы Саратова, Татищевского, Петровского, Аткарского и других районов", - сказал Саратовский.

Он уточнил, что мастер-классы будут проходить отдельно со школьниками, отдельно с учителями и родителями, а также с сотрудниками администрации образовательных учреждений, так как "ко всем нужен разный подход". Спикерами на этих встречах станут члены общественного совета, психологи, преподаватели.

По словам Саратовского очень важно отследить, чем занимаются дети в интернете, в каких группах состоят, так как дети и подростки "легко попадают под чье-то влияние".

В среду суд арестовал подростков, состоявших в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида, которые, по данным следствия, планировали совершить вооруженное нападение на школу. Следственным управлением СК РФ по Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц").