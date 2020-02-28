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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт допустил, что вызываемое коронавирусом заболевание может стать сезонным

Профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов считает, что штамм может "закрепиться среди тех людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Заболевание, вызванное новым коронавирусом, может стать системным и поражать наиболее уязвимую часть населения: пожилых, хронически больных, людей с ослабленным иммунитетом. Об этом в пятницу сообщил газете "Известия" член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

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"Основные опасения по поводу этого патогена связаны не с масштабами и смертностью в ходе нынешней вспышки. Штамм может закрепиться среди тех людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду", - пояснил Нетесов.

Из-за длительного инкубационного периода, который, по данным китайских врачей, увеличился с 14 до 27 дней, сдержать распространение патогена врачи не могут, отмечает газета. В будущем вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, будут идти волнами, рассказал декан факультета биологической и медицинской физики МФТИ Александр Мелерзанов. По его словам, рост заболеваемости коронавирусами происходит, как правило, в осенне-зимний период. "И, если говорить о данном штамме, то речь идет о его контроле по аналогии с различными штаммами вируса гриппа, а не о полной победе над патогеном", - подчеркнул он.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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