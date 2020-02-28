Эксперт допустил, что вызываемое коронавирусом заболевание может стать сезонным

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Заболевание, вызванное новым коронавирусом, может стать системным и поражать наиболее уязвимую часть населения: пожилых, хронически больных, людей с ослабленным иммунитетом. Об этом в пятницу сообщил газете "Известия" член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

"Основные опасения по поводу этого патогена связаны не с масштабами и смертностью в ходе нынешней вспышки. Штамм может закрепиться среди тех людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду", - пояснил Нетесов.

Из-за длительного инкубационного периода, который, по данным китайских врачей, увеличился с 14 до 27 дней, сдержать распространение патогена врачи не могут, отмечает газета. В будущем вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, будут идти волнами, рассказал декан факультета биологической и медицинской физики МФТИ Александр Мелерзанов. По его словам, рост заболеваемости коронавирусами происходит, как правило, в осенне-зимний период. "И, если говорить о данном штамме, то речь идет о его контроле по аналогии с различными штаммами вируса гриппа, а не о полной победе над патогеном", - подчеркнул он.