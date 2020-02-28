Правительство Швейцарии ввело запрет на массовые мероприятия

ЖЕНЕВА, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство Швейцарии ввело запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 1 тыс. человек. Такое решение оно приняло в пятницу на чрезвычайном заседании в Берне.

"Федеральный совет провел 28 февраля чрезвычайное заседание. Учитывая ситуацию с коронавирусом, он охарактеризовал положение в Швейцарии как особое", - говорится в сообщении правительства. Подчеркивается, что "масштабные мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек запрещены".

Этот запрет вводится немедленно и будет действовать "по крайней мере по 15 марта".

С 5 по 15 марта в Женеве было запланировано проведение мероприятий ежегодного международного автосалона. Решение правительства фактически делает это невозможным, поскольку в последние годы его посещали более 600 тыс. человек. Ранее в Женеве было объявлено об отмене международной выставки изобретений и салона высокой часовой моды. К настоящему моменту в Швейцарии выявлено восемь случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Как пояснило правительство Швейцарии, приняв решение об отмене массовых мероприятий, оно "отдает приоритет защите населения". Введение режима особого положения дает Федеральному совету полномочия осуществлять меры, которые обычно являются прерогативой кантональных властей. Правительство подчеркнуло, что при проведении мероприятий с числом участников меньше 1 тыс. человек "организаторы должны проводить оценку риска во взаимодействии с компетентными кантональными властями".