Народный фронт проведет экспедицию в каменоломни, где сражались защитники Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Поисковики в 2020 году продолжат изучение Аджимушкайских каменоломен в Керчи, где в 1942 году несколько месяцев держали оборону тысячи бойцов Красной армии. Об этом сообщила в пятницу журналистам сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Цунаева.

"В план празднования 75-летия [Победы в Великой Отечественной войне] внесена и наша традиционная экспедиция - в Аджимушкайские каменоломни. Это вторая половина июля - начало августа", - рассказала она и уточнила, что работы будут проводиться совместно с военнослужащими отдельного специального поискового батальона Минобороны Российской Федерации.

Аджимушкайские каменоломни стали местом последних боев защитников Крыма в 1942 году. После поражения советских войск на Керченском полуострове и поспешной эвакуации части сил Крымского фронта отряды прикрытия остались на рубежах у поселка Аджимушкай. Исчерпав все возможности для борьбы на поверхности и не имея приказа на отход, бойцы и командиры спустились под землю, создав мощные, хорошо организованные очаги сопротивления. Сформированный в каменоломнях гарнизон насчитывал, по разным данным, от 5 до 15 тыс. человек и продолжал борьбу еще почти полгода.

Цунаева добавила, что еще одна поисковая экспедиция в Керчи запланирована на апрель. К ней будут привлекать, в том числе, студентов. Также апреле продолжатся поиски затонувшего неподалеку от Ялты теплохода "Армения". Работы проведут несколько групп от разных организаций.

Теплоход "Армения" вышел из Севастополя 6 ноября 1941 года, а на следующий день, несмотря на имевшиеся на борту отличительные знаки санитарного судна, был атакован немецкой авиацией и затонул. По разным оценкам, на борту находилось от 4,5 до 10 тыс. человек. Кроме того, в сопровождении сотрудников НКВД на судно погрузили ящики, содержимое которых до сих пор неизвестно. Предполагается, что в них могли быть ценности из музеев Крыма. Точное место крушения до сих пор неизвестно.

Без срока давности

Крым стал одним из основных регионов для реализации проекта "Без срока давности". Его цель - сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Организаторы проекта запланировали историко-архивный блок, в том числе выявление и рассекречивание архивных документов, подготовка сборников и выставок.

Работа будет идти по всем трем направлениям: архивные исследования, поисковые работы, просветительская деятельность.

"Все вместе работаем: и архивисты, и поисковики - они станут источником материалов, который будет использоваться для последующей работы на территории РФ. Для нас важно сформировать контент, который будет донесен до молодого поколения. В перспективе, если результаты будут, они будут доведены до международной общественности", - рассказала Цунаева.

Крым в годы войны

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими войсками. С ноября 1941 года по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя - последнего форпоста в Крыму. Все время оккупации на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики.

31 октября 1943 года началась Керченско-Эльтигенская десантная операция, в результате которой советским войскам удалось захватить плацдармы неподалеку от города Керчь. Эльтигенский плацдарм удержать не удалось, зато северо-восточнее города советские войска вели боевые действия до апреля. В ноябре 1943 года удалось "закупорить" немецко-румынские войска в Крыму, перекрыв Перекопский перешеек и захватив плацдармы южнее Сиваша. Крымская операция, в результате которой был освобожден полуостров, продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года.