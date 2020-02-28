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Распространение коронавируса нового типа

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Уэльсе

Заболевший был инфицирован на севере Италии

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Британские власти зафиксировали первый случай заражения коронавирусом нового типа в Уэльсе. Об этом сообщил в пятницу главный санитарный врач этой административно-политической части Соединенного Королевства Фрэнк Атертон.

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"Я могу подтвердить, что анализы одного пациента в Уэльсе дали положительный результат на коронавирус", - приводит его слова агентство Press Association.

Он добавил, что человек, имя которого не называется, был инфицирован на севере Италии, где недавно побывал. Накануне первый случай заражения коронавирусом был подтвержден и в Северной Ирландии.

В пятницу также сообщалось, что заболевание, вызванное новым коронавирусом, было диагностировано у двух человек в Англии, вернувшихся из Ирана. Они помещены под наблюдение врачей в Лондоне, а общее число случаев инфицирования в Великобритании с учетом этой последней информации, а также данных из Северной Ирландии и Уэльса, достигло 19.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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