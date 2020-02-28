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Распространение коронавируса нового типа

Украинка с лайнера Diamond Princess вылечилась от коронавируса

Пока еще трое заразившихся граждан Украины продолжают находиться в медицинских учреждениях

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Гражданка Украины, у которой на борту круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии был обнаружен новый коронавирус, выписана из больницы. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Украинка была 27 числа (февраля) выписана из больницы и перевезена в гостиницу. Сейчас посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие. Остальные трое наших граждан продолжают находиться в медицинских учреждениях. Пока дата их выписки неизвестна", - цитирует Зеленко издание "Украинская правда". По данным МИД, их состояние улучшается.

Всего на борту Diamond Princess находились 24 гражданина Украины (все входят в состав экипажа), у четырех из них обнаружили коронавирус, они были госпитализированы. Еще 20 украинцев сейчас находятся на Diamond Princess. От эвакуации на Украину они отказались и решили, что после карантина останутся на Diamond Princess.

В четверг заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что новый коронавирус диагностирован у пяти украинцев, находящихся за пределами страны: у четырех человек на лайнере Diamond Princess и одной украинки, которая находится в Неаполе. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заверил, что на случай распространения вируса в стране подготовлены 12,5 тыс. больничных мест для зараженных.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 45 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.

На борту лайнера Diamond Princess, который вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля, находился сошедший 25 января в Гонконге пассажир, гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. По решению властей Японии на судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин. Всего на лайнере коронавирус был выявлен у 705 человек. Все пассажиры покинули судно на прошлой неделе, сейчас на его борту находятся около тысячи членов экипажа и сотрудников обслуживающего персонала. Члены экипажа, у которых в ходе проверки не было выявлено заражения, начали покидать судно начиная с четверга.

Теги
ЯпонияУкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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