КС призвал учитывать степень общественной опасности преступления в делах о продаже наград

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ постановил, что суды общей юрисдикции обязаны оценивать степень общественной опасности совершенного преступления при вынесении приговоров по делам о продаже госнаград времен СССР и рассматривать возможность признавать такие деяния незначительными для освобождения от уголовной ответственности. Об этом говорится в постановлении КС.

Согласно постановлению, КС разъяснил смысл статьи 324 УК РФ "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград". "[Данная статья предполагает] необходимость в правоприменительной практике устанавливать как формальную уголовную противоправность предусмотренного этой статьей деяния, так и реальную степень его общественной опасности, определяемую с учетом исследования всей совокупности фактических обстоятельств конкретного дела, в том числе свидетельствующих о наличии либо отсутствии оснований для освобождения лица от уголовной ответственности или от наказания либо для признания совершенного деяния малозначительным", - говорится в документе.

Как следует из материалов дела, в КС обратилась жительница Екатеринбурга Наталья Деменьшина, которая после смерти отца получила по наследству его медаль времен СССР "Ветеран труда". Затем женщина столкнулась с материальными трудностями и решила продать награду за 500 рублей через интернет, однако была задержана полицией и стала фигуранткой уголовного дела по статье 324 УК РФ.

На суде Деменьшина заявила, что награда - ее собственность и она вправе продать ее, однако суд признал ее виновной и оштрафовал на 10 тыс. рублей. После этого она обратилась в КС с просьбой проверить статью УК РФ на соответствие Конституции.

КС в своем постановлении указал, что награды СССР не являются частью современной наградной системы, однако на них также распространяются законы РФ. Суд также указал, что награда не является материальным благом и оценивать ее деньгами нельзя, однако при рассмотрении дел об их незаконном обороте нельзя применять только формальный подход. КС также отметил, что власти РФ вправе уточнить этот вопрос в законодательстве РФ, чтобы дифференцировать ответственность в сфере оборота госнаград. Дело Деменьшиной КС постановил пересмотреть с учетом данной позиции суда.