Прокуроры добились выплат долгов по зарплате в Москве в 2019 году на 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Столичная прокуратура в 2019 году добилась погашения долгов по зарплате на 1 млрд 309 млн рублей. Эти данные озвучила представитель прокуратуры Москвы в рубрике "Криминальный тренд" на интернет-видеоканале Генпрокуратуры "Эфир".

По словам представителя прокуратуры, благодаря системной работе "в 2019 году ликвидировано более 1 млрд рублей задолженности по зарплате на десятках предприятий города". Прокурорами выявлено более 6 тыс. нарушений законодательства об оплате труда, работодателям внесено 1 тыс. представлений. Выплаты долгов почти на 500 млн рублей прокуроры добивались через суды, направив за год почти 300 исков.

Свыше 2 тыс. работодателей, задерживавших зарплату, по инициативе прокуратуры привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено 79 уголовных дел.

"На протяжении нескольких лет подтверждает свою эффективность созданная в столичной прокуратуре рабочая группа по защите трудовых прав граждан, - сообщила представитель прокуратуры. - В 2019 году проводилась точечная работа с руководителями организаций-должников и прокурорами, осуществляющими надзор на данных предприятиях, направленная на погашение задолженности". Руководителям предприятий объявлено 12 предостережений, после которых они погасили долги на 158 млн рублей.

Как добавили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы, уже в этом году столичные прокуроры провели 200 проверок законности действий работодателей в части соблюдения прав работников на своевременную и в полном объеме оплату труда, по результатам которых выявлено 700 нарушений внесена почти сотня представлений и предостережений. "Уже в этом году возбуждено 174 дела об административных правонарушениях в сфере оплаты труда, к различным видам ответственности привлечено свыше 200 лиц, в суды направлено 54 исковых заявления на общую сумму более 6,8 млн рублей", - отметили в пресс-службе прокуратуры. По материалам прокуратуры в этом году в столице возбуждены первые четыре уголовных дела о невыплате зарплаты.