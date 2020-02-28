{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуроры добились выплат долгов по зарплате в Москве в 2019 году на 1,3 млрд рублей

Более 2 тыс. работодателей, задерживавших зарплату, привлекли к дисциплинарной и административной ответственности

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Столичная прокуратура в 2019 году добилась погашения долгов по зарплате на 1 млрд 309 млн рублей. Эти данные озвучила представитель прокуратуры Москвы в рубрике "Криминальный тренд" на интернет-видеоканале Генпрокуратуры "Эфир".

По словам представителя прокуратуры, благодаря системной работе "в 2019 году ликвидировано более 1 млрд рублей задолженности по зарплате на десятках предприятий города". Прокурорами выявлено более 6 тыс. нарушений законодательства об оплате труда, работодателям внесено 1 тыс. представлений. Выплаты долгов почти на 500 млн рублей прокуроры добивались через суды, направив за год почти 300 исков.

Свыше 2 тыс. работодателей, задерживавших зарплату, по инициативе прокуратуры привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено 79 уголовных дел.

"На протяжении нескольких лет подтверждает свою эффективность созданная в столичной прокуратуре рабочая группа по защите трудовых прав граждан, - сообщила представитель прокуратуры. - В 2019 году проводилась точечная работа с руководителями организаций-должников и прокурорами, осуществляющими надзор на данных предприятиях, направленная на погашение задолженности". Руководителям предприятий объявлено 12 предостережений, после которых они погасили долги на 158 млн рублей.

Как добавили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы, уже в этом году столичные прокуроры провели 200 проверок законности действий работодателей в части соблюдения прав работников на своевременную и в полном объеме оплату труда, по результатам которых выявлено 700 нарушений внесена почти сотня представлений и предостережений. "Уже в этом году возбуждено 174 дела об административных правонарушениях в сфере оплаты труда, к различным видам ответственности привлечено свыше 200 лиц, в суды направлено 54 исковых заявления на общую сумму более 6,8 млн рублей", - отметили в пресс-службе прокуратуры. По материалам прокуратуры в этом году в столице возбуждены первые четыре уголовных дела о невыплате зарплаты.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Крыму в мае пройдут Дни Индии
Рассматривается также проведение осенью Дней Крыма в Индии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС