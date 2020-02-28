Сдачу теории на право управления маломерным судном могут сделать дистанционной

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. МЧС РФ не исключили возможности самостоятельной сдачи теоретической части экзамена на право управлением маломерным судном. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"МЧС России рассматривается возможность прохождения гражданином самостоятельного тестирования для проверки теоретических знаний, необходимых для прохождения аттестации на право управления маломерными судами", - сказали в ведомстве.

Также в состав комиссии для аттестации на права могут войти представители общественных организаций.

Ранее сообщалось, что МЧС разрабатывает поправки в законы, которые бы позволили регистрировать маломерное судно в любом подразделении Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) на территории России вне зависимости от места жительства его владельца. В настоящее время пройти госрегистрацию можно только в отделе ГИМС по месту регистрации владельца. "Изменения в части государственной регистрации маломерных судов подготовлены МЧС России в связи с переходом на реестровую модель внесения юридически значимой записи о предоставлении государственной услуги, а также выдачу результата оказания государственной услуги в форме электронного документа", - уточнили в пресс-службе.

Маломерным считаются суда длиной не более 20 м, вмещающие не более 12 человек. Регистрацией и надзором за подобным типом судов для частного пользования занимается ГИМС МЧС РФ, за коммерческим - Минтранс. Но, как сообщалось ранее, МЧС планирует забрать у Минстранса эту функцию.