{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сдачу теории на право управления маломерным судном могут сделать дистанционной

В МЧС также сообщили, что в состав комиссии для аттестации на права могут войти представители общественных организаций

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. МЧС РФ не исключили возможности самостоятельной сдачи теоретической части экзамена на право управлением маломерным судном. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"МЧС России рассматривается возможность прохождения гражданином самостоятельного тестирования для проверки теоретических знаний, необходимых для прохождения аттестации на право управления маломерными судами", - сказали в ведомстве.

Также в состав комиссии для аттестации на права могут войти представители общественных организаций.

Ранее сообщалось, что МЧС разрабатывает поправки в законы, которые бы позволили регистрировать маломерное судно в любом подразделении Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) на территории России вне зависимости от места жительства его владельца. В настоящее время пройти госрегистрацию можно только в отделе ГИМС по месту регистрации владельца. "Изменения в части государственной регистрации маломерных судов подготовлены МЧС России в связи с переходом на реестровую модель внесения юридически значимой записи о предоставлении государственной услуги, а также выдачу результата оказания государственной услуги в форме электронного документа", - уточнили в пресс-службе.

Маломерным считаются суда длиной не более 20 м, вмещающие не более 12 человек. Регистрацией и надзором за подобным типом судов для частного пользования занимается ГИМС МЧС РФ, за коммерческим - Минтранс. Но, как сообщалось ранее, МЧС планирует забрать у Минстранса эту функцию.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Крыму в мае пройдут Дни Индии
Рассматривается также проведение осенью Дней Крыма в Индии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС