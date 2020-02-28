Власти Липецкой области надеются на эффект от нового закона о никотиносодержащей продукции

ЛИПЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Липецкой области надеются на эффективность нового регионального закона, запрещающего продажу бестабачной никотиносодержащей продукции подросткам. Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Новый закон станет еще одним решительным шагом областных властей в работе по оздоровлению населения", - сказал Артамонов. Он с сожалением признал тот факт, что производители подобной продукции постоянно увеличивают ее ассортимент и делают ее все более привлекательной для подростков. В этой связи глава региона напомнил, что ранее в Липецкой области уже были приняты решения по ограничению продажи алкоголя в вечернее время, запрету свободной продажи кодеинсодержащих препаратов. "Одновременно предпринимаются активные действия для популяризации здорового образа жизни, строятся новые спортивные объекты", - заметил Артамонов.

Ранее депутаты Липецкого облсовета установили запрет на распространение среди несовершеннолетних бестабачной никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина, а также запрет на вовлечение детей и подростков в их употребление. Как пояснили ТАСС в пресс-службе областной администрации, речь идет о нетабачных никотиновых пакетиках, леденцах, пастилках и других изделиях. "Высокая концентрация никотина в них становится причиной быстрого привыкания и практически мгновенного формирования зависимости, находящиеся в свободном доступе для школьников никотиносодержащие смеси губительны как для детей, так и для взрослых", - отметили в пресс-службе областной администрации.