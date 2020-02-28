Хайнаньские врачи помогли более 2,7 тыс. пациентов с коронавирусом в провинции Хубэй

ХАЙКОУ /Китай/, 28 февраля. /ТАСС/. Врачи и медицинский персонал из южной китайской провинции Хайнань, направленные в наиболее пострадавшую от нового коронавируса провинцию Хубэй, оказали помощь более чем 2,7 тыс. пациентов, 324 из которых уже выписаны из больниц. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Первая группа медицинских работников 27 января прибыла в город Цзинчжоу (центральная провинция Хубэй), который оказался в числе наиболее пострадавших от эпидемии в провинции. Впоследствии было отправлено еще шесть групп врачей и медицинского персонала. В общей сложности в провинции Хубэй в настоящее время работают свыше 860 медиков, которые оказывают помощь местным врачам в 12 больницах в городах Ухань и Цзинчжоу. В дополнение к ним в провинцию Хубэй сейчас направляются еще 278 хайнаньских медработников.

В самом начале эпидемии ситуация в провинции Хубэй была очень сложной, и врачам из Хайнаня приходилось исполнять свои обязанности в условиях быстро растущего числа инфицированных, недостатка медицинского оборудования и материалов. Впоследствии Хайнань нарастил объемы оказываемой Хубэю помощи, отправив туда в общей сложности 12 партий медицинского оборудования и материалов. Кроме того, из провинции Хайнань в Хубэй поступило свыше 3 тыс. тонн продовольствия и предметов первой необходимости. Следующая партия помощи общим весом в 933 тонны уже готова к отправке в Цзинчжоу.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 52 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.

На Хайнане официально подтверждено 168 случаев инфицирования.