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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Медицинское наблюдение за пассажирами из Южной Кореи и Ирана усилят в аэропортах Москвы

Также будут фиксироваться контактные данные всех прибывших из этих стран пассажиров и информация о местах их дальнейшего пребывания

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Московские аэропорты усилят медицинское наблюдение за пассажирами, прибывающими из Южной Кореи и Ирана, с целью профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщила в пятницу журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

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"С сегодняшнего дня в московских аэропортах будет усилено медицинское наблюдение за пассажирами, прибывающими из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, таких как Южная Корея и Иран. Такие меры были приняты в связи с ограничением авиационного сообщения и ужесточением визового режима с этими странами", - сказала Ракова.

Она добавила, что также будут фиксироваться контактные данные всех прибывших из этих стран пассажиров и информация о местах их дальнейшего пребывания. Это необходимо для обеспечения контроля за состоянием их здоровья и возможности сбора анализов в течение 14 дней с даты прилета в Москву.

Кроме того, прибывающим из Италии будут мерить температуру. Также у них возьмут контактные данные для оценки состояния здоровья и выдадут им памятку о том, как действовать при изменении самочувствия. Заммэра добавила, что, как и раньше, особое внимание уделяется гражданам, которые в течение последних 14 дней побывали в Китае. Также на постоянном мониторинге находятся граждане КНР, проживающие в отелях, общежитиях, студенты, прибывшие из КНР в течение последних двух недель.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 52 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.

В новость были внесены изменения (17:28 время мск) — добавлены подробности по тексту.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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