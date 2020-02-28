Медицинское наблюдение за пассажирами из Южной Кореи и Ирана усилят в аэропортах Москвы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Московские аэропорты усилят медицинское наблюдение за пассажирами, прибывающими из Южной Кореи и Ирана, с целью профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщила в пятницу журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"С сегодняшнего дня в московских аэропортах будет усилено медицинское наблюдение за пассажирами, прибывающими из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, таких как Южная Корея и Иран. Такие меры были приняты в связи с ограничением авиационного сообщения и ужесточением визового режима с этими странами", - сказала Ракова.

Она добавила, что также будут фиксироваться контактные данные всех прибывших из этих стран пассажиров и информация о местах их дальнейшего пребывания. Это необходимо для обеспечения контроля за состоянием их здоровья и возможности сбора анализов в течение 14 дней с даты прилета в Москву.

Кроме того, прибывающим из Италии будут мерить температуру. Также у них возьмут контактные данные для оценки состояния здоровья и выдадут им памятку о том, как действовать при изменении самочувствия. Заммэра добавила, что, как и раньше, особое внимание уделяется гражданам, которые в течение последних 14 дней побывали в Китае. Также на постоянном мониторинге находятся граждане КНР, проживающие в отелях, общежитиях, студенты, прибывшие из КНР в течение последних двух недель.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 52 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.

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