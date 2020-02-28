Обратившийся к Путину воспитанник детдома сможет скоро поехать домой

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что воспитанник столичного соцучреждения, который в четверг обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуться домой, в ближайшее время сможет это сделать.

"Сейчас у нас есть очень неплохие шансы на то, что в ближайшее время будет оформлен гостевой режим на крестного ребенка, с которым они очень дружны, они встречаются, видятся, общаются, очень близки, поэтому в ближайшее время ребенок сможет поехать домой", - сказала Кузнецова в пятницу журналистам после посещения ребенка, находящегося в учреждении соцзащиты.

По ее словам, это произойдет в течение недели - десяти дней, вначале ребенок сможет поехать в гости "к крестному на выходные", а затем будет "решен вопрос его дальнейшего семейного устройства".

Детский омбудсмен также подчеркнула, что совместно со столичным уполномоченным разбирается в том, что можно было сделать ранее, "все ли было сделано школой для того, чтобы ребенок сохранился в учебном процессе". "Я попросила проверить, насколько были соблюдены права ребенка, насколько организация старалась удержать его и оставить в образовательном процессе", - отметила она.

27 февраля в тематический парк развлечений "Остров мечты" до его официального открытия были приглашены воспитанники детских домов, дети из многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского. Путин, посещая "Остров мечты", пообщался с детьми, среди которых был и мальчик со сломанной рукой. Он и рассказал президенту о своей бабушке, которая живет в Москве и к которой он хочет попасть.

В этот же день московские органы соцзащиты населения сообщили, что окажут помощь бабушке мальчика в оформлении опеки над ним. Там отметили, что ребенок является сиротой, в последнее время жил с бабушкой, но в семье были большие объективные сложности, с которыми не удавалось справиться в течение нескольких лет. С октября прошлого года ребенок живет в учреждении соцзащиты.