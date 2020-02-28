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Ведущие специалисты российской киноиндустрии проведут мастер-классы в Грозном

Среди экспертов специалисты, работавшие над фильмами "Легенда №17" и "Движение вверх", "Сталинград" и "Я худею", а также над проектами "ПроКино" и "Деффчонки"

ГРОЗНЫЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Специалисты, работавшие над российскими фильмами "Сталинград", "Легенда № 17" и "Движение вверх", проведут мастер-классы по монтажу видео и звука в Грозном. Об этом ТАСС сообщил организатор мероприятия и чеченский режиссер Шамиль Агаев.

"Мастер-классы по монтажу фильмов Montage lab пройдут 5 марта в коворкинге "Точка кипения" в Грозном. Среди экспертов монтажер фильмов "Легенда №17" и "Движение вверх" Петр Зеленов, работавший над проектами "ПроКино" и "Деффчонки" Рустам Медов, а также Владимир Мо, "красивший" картины "Сталинград" и "Я худею". Лучшие ученики получат возможность поучаствовать в практических занятиях", - отметил собеседник агентства.

По его словам, проект стал победителем грантового конкурса в рамках форума "Машук". "Мероприятие проводится с целью обучить интересующуюся молодежь азам и выявить в целом интерес в регионе к созданию кино и видео контента", - добавил Агаев.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, и впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс.

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