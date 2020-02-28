Более 500 новых мест создали в 2019 году в университетских общежитиях Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Вузы Санкт-Петербурга в 2019 году ввели в эксплуатацию новые общежития общей жилой площадью 7 тыс. кв. м, которые соответствуют 500 новым местам для студентов и аспирантов. Об этом в пятницу сообщил председатель Комитета по науке и высшей школе города Андрей Максимов на заседании коллегии соответствующего комитета.

"В 2019 году вузами города введены в эксплуатацию общежития более чем на 500 мест общей площадью более 7 тыс. кв. м", - сказал Максимов.

Он отметил, что ввод в эксплуатацию новых площадей связан с увеличением числа учащихся в вузах Санкт-Петербурга. По информации пресс-службы комитета, площадь общежитий в 2019 году составила более 1,4 млн кв. м, а во всех вузах города обучалось 344,5 тыс. человек.