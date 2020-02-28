ТПП: на Северном Кавказе нужно развивать экспорт сельхозпродукции и IT-технологий

КИСЛОВОДСК, 28 февраля. /ТАСС/. Экспорт сельскохозяйственной продукции, а также IT-технологий необходимо развивать в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, сообщил ТАСС в пятницу вице-президент Торгово-Промышленной палаты (ТПП) РФ Максим Фатеев.

"Точки роста - это аграрный сектор в полном своем объеме, начиная от растениеводства, заканчивая переработкой сельхозпродукции. И это высокие технологии. Я считаю, что на Северном Кавказе надо максимально сюда выводить IT-сектор", - сказал Фатеев.

По его словам, это очень перспективное направление для СКФО, им можно заниматься удаленно.

"Это тот сектор, который сейчас имеет одну их самых больших добавленных стоимостей. Особенно в условиях глобального мира, новых глобальных угроз, развитие IT-сектора надо озаботиться не только ТПП, бизнесу, но и властям. Есть потенциал (на Северном Кавказе - прим. ТАСС), образование шикарное есть, такие кадры здесь готовятся. Их надо закреплять здесь, для того, чтобы создать условия, чтобы эти талантливые мальчики, девочки оставались у себя в республиках, занимались этим IT-бизнесом удаленно", - добавил вице-президент ТПП.

В пятницу в Кисловодске прошло заседание Ассоциации Торгово-промышленных палат СКФО, в котором участвовал Фатеев.