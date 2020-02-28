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Украинские поисковики передали в Россию останки красноармейцев, погибших в 1941 году

Большинство родственников, которых удалось найти поисковикам, высказали пожелание захоронить останки бойцов рядом с умершими близкими

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 февраля. /ТАСС/. Представители поисковых отрядов Украины передали в Россию останки пятерых уроженцев Ростовской области, погибших в 1941 году при обороне Киева и Чернигова. Об этом в пятницу ТАСС сообщил руководитель Ростовского регионального отделения "Общероссийское общественное движение "Поисковое движение России" Владимир Щербанов.

"Наши украинские коллеги передали останки пятерых бойцов, которые были ими обнаружены в ходе экспедиций. Это поисковые отряды "Вертикаль", "Зеленая Брама" и "Союз поисковых отрядов Украины". Доставили [останки] представители организации "Военная археология", принимали - наши поисковики из Обливского района [Ростовской области]. Останки будут переданы в районы, уроженцами которых являлись погибшие. Там состоятся церемонии захоронения с отданием воинских почестей", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что большинство родственников, которых удалось найти поисковикам, высказали пожелание захоронить рядом с умершими близкими. "Мы уже третий год решаем эту задачу таким образом: если хороним солдата Великой Отечественной войны на кладбище, то его могила вносится в реестр воинских захоронений", - отметил Щербанов, уточнив, что это позволяет сохранить могилу в поле зрения поисковиков и военно-патриотических организаций.

Говоря о взаимодействии с представителями поисковых отрядов Украины, Щербанов сказал, что региональное отделение Поискового движения России продолжает работать с ними работать. "Например, в 2017 году региональное отделение Поискового движения России и военкомат Ростовской области получили от наших коллег останки генерал-лейтенанта Ф. Я. Костенко, которые украинские поисковики обнаружили в Харьковской области. В конце прошлого года Общероссийское общественное движение "Поисковое движение России" подписало договор с нашими коллегами из Украины о координации подобных действий. То есть мы передаем им тех, кого поднимаем здесь, если родственники желают, а мы забираем в свою очередь наших, которых удалось идентифицировать", - завершил Щербанов.

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