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Распространение коронавируса нового типа

В Мексике выявили второй случай заражения коронавирусом

Пациент находится в изоляции

МЕХИКО, 29 февраля. /ТАСС/. Второй случай заражения коронавирусом в Мексике выявлен в штате Синалоа на северо-западе страны. Об этом сообщил в пятницу в своем Twitter глава регионального управления здравоохранения Эфрен Энсинас Торрес.

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"В Синалоа зафиксирован первый случай COVID-2019, - говорится в записи. - Пациент находится в изоляции". Речь идет о 41-летнем мужчине, который ранее прибыл из Италии. Его состояние оценивается как стабильное, без каких-либо осложнений. Торрес сообщил, что власти региона координируют работу с федеральным министерством здравоохранения и призвал не сеять панику среди населения.

Ранее в тот же день президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна располагает необходимыми ресурсами для борьбы с распространением нового коронавируса на своей территории.

Теги
МексикаЛопес Обрадор, Андрес МануэльРаспространение коронавируса нового типа
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