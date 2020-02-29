В Мексике выявили второй случай заражения коронавирусом

МЕХИКО, 29 февраля. /ТАСС/. Второй случай заражения коронавирусом в Мексике выявлен в штате Синалоа на северо-западе страны. Об этом сообщил в пятницу в своем Twitter глава регионального управления здравоохранения Эфрен Энсинас Торрес.

"В Синалоа зафиксирован первый случай COVID-2019, - говорится в записи. - Пациент находится в изоляции". Речь идет о 41-летнем мужчине, который ранее прибыл из Италии. Его состояние оценивается как стабильное, без каких-либо осложнений. Торрес сообщил, что власти региона координируют работу с федеральным министерством здравоохранения и призвал не сеять панику среди населения.

Ранее в тот же день президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна располагает необходимыми ресурсами для борьбы с распространением нового коронавируса на своей территории.